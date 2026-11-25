Евсеев назвал Кисляка лучшим игроком РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в интервью шоу «100% футбола» назвал полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка лучшим игроком чемпионата России и оценил его перспективы.

— Лучшего игрока РПЛ не назовете?

— Давайте. Кисляк.

— Почему? Какие его сильные стороны?

— Лучший игрок ЦСКА. В сборной играет. Русский. Наша будущая звезда. Это если брать тех, кто в России играет. А так Батраков лучше. Еще вратарь Сафонов, — сказал Евсеев.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА 26 июля 2023 года, в день своего 18-летия. Всего 21-летний полузащитник провел за армейцев 104 матча. В сезоне-2026/27 на его счету 20 игр, 1 гол и 2 результативные передачи во всех турнирах.