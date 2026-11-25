Гаджиев: «Если будем качественно готовить своих футболистов, то никакие лимиты нам не страшны»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.



Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что приказ о дальнейшем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ уже готов.



«Я за гибкий переход. И это обсуждалось на встрече объединения отечественных тренеров и Минспорта. Резкого сокращения точно быть не должно. Наша проблема в том, что сейчас мы не в состоянии готовить игроков до уровня международных стандартов. Если мы будем готовить своих футболистов качественно, то никакие лимиты нам не страшны. Сейчас у нас не хватает своих хороших игроков для РПЛ, в этом и есть проблема. Нам нужно готовить кадры и повышать уровень тренировочного процесса. Только тогда будет расти футболист», — сказал Гаджиев «СЭ».



В сезоне-2026/27 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут включать в заявку до 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи из них. В прошлом сезоне в заявке могло быть до 13 легионеров, на поле — до восьми. По плану — «11+6» в сезоне-2027/28 и «10+5» с сезона-2028/29, хотя в подписанном приказе юридически закреплен пока только текущий сезон.