ESPN Brasil: ЦСКА может подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии за 20-25 миллионов евро

ЦСКА в шаге от соглашения с бразильским «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере 26-летнего колумбийского нападающего Кевина Вивероса. Об этом сообщает ESPN Brasil.

По данным источника, сумма сделки может составить 20-25 миллионов евро, однако армейцы еще не согласовали условия с самим игроком: колумбиец не считает российский чемпионат предпочтительным вариантом продолжения карьеры. Сообщается, что Виверос хотел бы играть в Англии или Испании, и ради этого готов ждать до летнего трансферного окна. Есть и переговорный рычаг: по информации инсайдера Ивана Карпова от 24 ноября, на РПЛ игрок согласится только за очень большую зарплату.

Рыночная стоимость Вивероса, по данным Transfermarkt — 20 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до лета 2028 года.

26-летний Виверос — лучший бомбардир чемпионата Бразилии (21 гол в 32 матчах).

В июне 2025 года игрока можно было взять за 3,5 миллиона евро, осенью «Паранаэнсе» соглашался отпустить за 10 миллионов, но тогда переход заблокировал наставник ЦСКА Фабио Челестини — а еще раньше сделку не пускал сам ЦСКА. Летом к Виверосу также проявлял интерес «Краснодар».

Теоретически сделка может быть составной: по данным Карпова, в нее могут включить Лусиано Гонду или Родриго Вильягру — оба интересны «Паранаэнсе».

70% прав на Вивероса принадлежат «Атлетико Паранаэнсе», которое летом 2025 года выкупило их у «Атлетико Насьональ» примерно за 5 миллионов долларов; оставшиеся 30% сохраняет колумбийская сторона. Сам Виверос — воспитанник «Атлетико Насьональ», в европейском футболе у него лишь одна игра за боснийский «Сараево».