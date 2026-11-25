Барко не полетит со «Спартаком» в Оренбург, под вопросом и его участие в матче с «Факелом»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко не полетит в Оренбург на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает Metaratings.

Причина отсутствия — травма. Барко продолжает восстановление после микроповреждения, полученного на тренировке, и из-за него уже пропустил матч 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). В пресс-службе «Спартака» тогда сообщили, что тренерский штаб решил поберечь футболиста.

После Оренбурга красно-белых ждет выезд в Воронеж — 30 ноября в 16-м туре РПЛ они проведут матч с «Факелом». По информации источника, участие аргентинца в этой игре также пока под вопросом.

«Спартак» и «Оренбург» досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Перед заключительным туром москвичи с 13 очками возглавляют таблицу группы А, оренбуржцы с 10 баллами идут вторыми — на кону только первое место группы, которое дает преимущество в дальнейшей сетке плей-офф.

В нынешнем сезоне 27-летний Барко провел десять матчей в РПЛ, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барко в 16 млн евро.

Матч между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится 26 ноября на стадионе «Газовик», начало — в 17.00 по московскому времени.