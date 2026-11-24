«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Вендела

«Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Единственный гол на 37-й минуте забил полузащитник хозяев Вендел.

На 89-й минуте «Крыльев Советов» Денис Макаров отправил мяч в ворота петербуржцев, однако гол был отменен.

«Зенит» набрал 17 очков и занял первое место в группе C. «Крылья Советов» с 9 очками располагаются на второй строчке.

В следующем матче «Зенит» 28 ноября сыграет на выезде с ЦСКА в РПЛ, а «Крылья Советов» 29 ноября примут московское «Динамо».