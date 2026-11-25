Колосков: «Никакие лимиты не помогают развитию футболиста. Помогает только тренировочный процесс»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что приказ о дальнейшем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ уже готов.

«Никакие лимиты не помогают развитию футболиста. Помогает только тренировочный процесс. Все эти лимиты направлены на то, чтобы приоритет отдавался российскому игроку. Но это полезно только в том случае, если мастерство отечественных игроков выше, чем у зарубежных. Практика показала, что качественных иностранцев на данный момент немного, к сожалению», — сказал Колосков «СЭ».

В сезоне-2026/27 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут включать в заявку до 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи из них. В прошлом сезоне в заявке могло быть до 13 легионеров, на поле — до восьми. По плану — «11+6» в сезоне-2027/28 и «10+5» с сезона-2028/29, хотя в подписанном приказе юридически закреплен пока только текущий сезон.