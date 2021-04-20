Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Официально: Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб «Краснодара»

16:17
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб «Краснодара». Фото ФК «Краснодар»
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб «Краснодара». Фото ФК «Краснодар»
Теги:

Тренерский штаб «Краснодара» пополнился Василием Березуцким, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее он помогал в ЦСКА Виктору Гончаренко, который возглавил краснодарскую команду 6 апреля.

Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА 14 апреля. Специалист объявил, что переходит в «Краснодар», чтобы работать с бывшим главным тренером армейцев.

38-летний российский специалист входил в штаб армейцев с августа 2020 года. В качестве футболиста Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002-го по 2018 год. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА-2004/05. С января прошлого года по август 2020-го Березуцкий также работал заместителем гендиректора московского клуба.

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице. 25 апреля «быки» сыграют на выезде с «Рубином».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры