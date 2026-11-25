Масалитин о матче ЦСКА — «Зенит»: «Хочется, чтобы после игры говорили о футболе, а не о скандальных решениях судьи»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 16-го туре между армейцами и «Зенитом».

«Это будет тяжелый и очень важный матч. Если ЦСКА проиграет, то можно будет попрощаться с надеждами на золотые медали. Команда находится не в самой лучшей физической форме, лидеры устали играть без замен, особенно в центре полузащиты. Но понятно, что на ответственный матч они соберутся силами.

Если «Зенит» уступит, то максимально усложнит себе задачу в борьбе за первое место. Больше всего хочется, чтобы после этого матча говорили только о футболе. Потому что в последних турах мы больше говорим о судейских скандальных решениях, а не об игре» — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА и «Зенит» сыграют 28 ноября в Москве. Начало — в 16.30 мск.

ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Зенит» с 31 очком занимает второе место.