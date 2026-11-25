Евсеев — о Филимонове: «Не называйте эту фамилию»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в интервью шоу «100% футбола» отреагировал на слова бывшего вратаря «Спартака» Александра Филимонова об отсутствии интереса к российскому футболу.

— А вы футбол смотрите вообще? Вот Филимонов сказал, что он не смотрит футбол.

— Не называйте эту фамилию. Конечно, после 99-го года половина перестала смотреть футбол.

— У всех же людей в карьере бывают ошибки.

— Вы мне пример кого приводите? Филимонова, что ли? Я не буду на эту тему вообще говорить. Если он не смотрит футбол, зачем мне про него говорить?

— Как вы считаете, он смотрит или лукавит?

— Я не знаю. Он же у вас был, ему задают вопросы. Я пришел, вот мне задавайте вопросы.

— Так вот я вам задаю.

— Ну и все. Я смотрю футбол.

— А иностранный?

— Смотрю российский футбол и буду его смотреть. Что показывают, то смотрю. Что не показывают, в интернете нахожу. Граница же открыта, пожалуйста, — сказал Евсеев.

Евсеев и Филимонов были одноклубниками в московском «Спартаке». 9 октября 1999 года сборная России сыграла вничью с Украиной (1:1) в заключительном матче отборочного турнира Евро-2000. В конце встречи Андрей Шевченко сравнял счет после ошибки Филимонова.