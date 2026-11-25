Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев не поддерживает расширение РПЛ: «Сейчас и так хватает средних матчей»
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился с «СЭ» мнением об идее расширения числа участников РПЛ до 18-20 команд.
Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими руководителями клубов лиги направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников чемпионата до 20.
«Не совсем понимаю идею расширения, в этом будто бы нет никакого смысла. Сейчас в РПЛ и так много средних матчей. С расширением их может стать еще больше. Не уверен, что с добавлением двух-четырех команд станет больше зрелищности. Тут нужно хорошо всем подумать, насколько это действительно будет полезным», — сказал Андреев «СЭ».
На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3
Новости