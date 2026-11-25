Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев не поддерживает расширение РПЛ: «Сейчас и так хватает средних матчей»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился с «СЭ» мнением об идее расширения числа участников РПЛ до 18-20 команд.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими руководителями клубов лиги направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников чемпионата до 20.

«Не совсем понимаю идею расширения, в этом будто бы нет никакого смысла. Сейчас в РПЛ и так много средних матчей. С расширением их может стать еще больше. Не уверен, что с добавлением двух-четырех команд станет больше зрелищности. Тут нужно хорошо всем подумать, насколько это действительно будет полезным», — сказал Андреев «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд.