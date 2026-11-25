Евсеев — о ТТД Бубнова: «То, что делает Бубнов, — проще простого»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в интервью шоу «100% футбола» высказался о методике подсчета технико-тактических действий (ТТД) Александром Бубновым и вспомнил собственный опыт анализа матчей.

— Вы считали ТТД по той же методике, что и Бубнов?

— Нет, у нас в «Локомотиве» была конкуренция среди крайних защитников, тогда только появился InStat. Я пропускал игру и сказал своему коллеге, который вышел вместо меня: «Я сегодня тебя буду считать». Сидел на трибуне, считал плюсы и минусы: отбор, точные и неточные передачи. То, что делает Бубнов, — проще простого. Это еще в «Спартаке» делали, когда он играл. Новиков считал, Романцев и Ярцев. Только Бубнов забыл сказать, что, когда он играл, можно было вратарю мяч скинуть. Он же вам об этом не говорит.

— Да, конечно, нет.

— Он берет хорошие команды, которые играют на мяче, но есть команды, которые играют от отбора, на контратаках, и у них совершенно другие показатели. Это не значит, что команда или футболист плохо играет. Просто тренерский штаб выбрал такую модель игры, которая будет приносить результат, — сказал Евсеев.

Евсеев выступал за московский «Локомотив» с 2000 по 2006 год. В составе железнодорожников защитник дважды становился чемпионом России. Бубнов выступал за «Спартак» с 1983 по 1989 год, дважды выиграв с красно-белыми чемпионат СССР.