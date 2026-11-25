Кузнецов назвал позиции, которые ЦСКА необходимо усилить в зимнее трансферное окно

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить армейцам в зимнее трансферное окно.

«У ЦСКА, наверное, самая лучшая линия полузащиты в России. Обляков и Кисляк являются лидерами на поле. Но зимой необходимо усиление, чтобы команда продолжала бороться за призовые места. Мне кажется, что необходимо приобрести одного центрального защитника. И нужен забивной центральный нападающий, который может решить исход встречи. Сейчас такого игрока очень не хватает команде», — сказал Кузнецов «СЭ».

ЦСКА по итогам 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками.