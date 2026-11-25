Евсеев — о составе «Спартака»: «На каждую позицию по два игрока»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в интервью шоу «100% футбола» оценил глубину состава московского «Спартака» и игровые возможности красно-белых в нападении.

— А «Спартак»? В чем сила «Спартака»? — «Спартак» и есть «Спартак». Играет. Наверное, максимум выжимает из того, что требует тренер. «Спартак» хорошо укомплектован. У «Спартака» на каждую позицию по два игрока. Даку, если брать нападение, Угальде. Вот два нападающих. Одного или второго. Один большой, другой маленький, — сказал Евсеев.

Евсеев выступал за красно-белых в 1990-х годах. В составе московского клуба он четыре раза выиграл чемпионат России — в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. Также защитник завоевал с командой Кубок России сезона-1997/98. В 2000 году футболист перешел в «Локомотив».