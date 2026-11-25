Губерниев о возможном введении нового лимита на легионеров в РПЛ: «Умные люди договорятся»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что приказ о дальнейшем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ уже готов.

«Он сказал, что обсудит это с клубами. Умные люди договорятся, чтобы все было сделано в сфере интересов российского футбола и нашей молодежи. Меня нынешний формат устраивает, но и обновленный тоже будет подходящим», — сказал Губерниев «СЭ».

В сезоне-2026/27 клубы РПЛ могут включать в заявку до 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи из них. В прошлом сезоне в заявке могло быть до 13 легионеров, на поле — до восьми. По плану — «11+6» в сезоне-2027/28 и «10+5» с сезона-2028/29, хотя в подписанном приказе юридически закреплен пока только нынешний сезон.