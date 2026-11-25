«Энергия, способная разрушать стены»: «Спартак» представил третий комплект игровой формы в сезоне-2026/27

«Спартак» представил новый третий комплект игровой формы в сезоне-2026/27.

«Энергия, способная разрушать стены и ломать привычные границы, обрела очертания: в одной джерси соединились мощь, движение и необузданный характер.

Отражением этой силы стал глубокий черный, а красная полоса — ярким акцентом, сохраняющим свою неизменность под натиском любой энергии», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

После 15 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 30 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет два очка.

В 16-м туре «Спартак» 30 ноября сырает в гостях с воронежским «Факелом».