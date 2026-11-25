Болельщики «Зенита» впервые исполнили клубный гимн на жестовом языке

Болельщики «Зенита» впервые исполнили клубный гимн на жестовом языке. Специальная акция сине-бело-голубых состоялась во вторник, 24 ноября, на матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка с «Крыльями Советов» (1:0).

«Зенит» совместно с реабилитационно-образовательным центром «Инклюзия» РГПУ им. А. И. Герцена реализовал уникальный проект: гимн клуба адаптировали на РЖЯ (русский жестовый язык) и представили в видеоформате с участием футболистов. Теперь глухие и слабослышащие болельщики могут присоединиться к одной из главных традиций стадиона и вместе со всеми поддержать команду. Подобное мероприятие состоялось впервые в истории российского футбола, сообщает пресс-служба чемпионов страны.

Вокруг РОЦ «Инклюзия» сформировалось сообщество около 300 болельщиков с нарушением слуха. Их желание стать частью общей фанатской традиции вдохновило болельщиков и волонтеров проекта «Инклюзивный спорт» на создание адаптации гимна.