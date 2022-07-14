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Сегодня, 12:10

Бабаев: «Мне нравится реформированный Кубок России»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в беседе с «СЭ» поделился мнением о возможном проведении Кубка РПЛ.

«Есть несколько вариантов, давайте дождемся итогов. Какой итог вижу я? Реформированный кубок. Мне нравится реформированный Кубок России. Есть плюсы. Не обидно, что наш формат забирает РФС? Нет, мы делаем общее дело. Главное, чтобы получилось. Другие деньги? Мы сейчас все с коллегами обсудим и расскажем. Сегодня будет решение», — сказал Бабаев.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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