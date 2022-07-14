Бабаев о смене владельца ЦСКА: «В процессе. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о смене владельца клуба.

Вчера, 13 июля, «СЭ» сообщал, что новым ключевым акционером красно-синих станет инвестиционная компания «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба. Позднее в ЦСКА подтвердили, что у команды появится новый стратегический партнер.

«Правда, что у ЦСКА новый акционер? В процессе. Мы потом расскажем. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций. В ближайшее время мы сообщим подробности. Это не совсем то, что у «Динамо», — сказал Бабаев.

По данным «СЭ», «Тринфико» заменит собой нынешнего ключевого акционера ЦСКА — компанию «ВЭБ», которая с недавних пор находится под санкциями.