Бабаев о смене владельца ЦСКА: «В процессе. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций»
Бабаев ответил на вопрос о смене владельца ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о смене владельца клуба.
Вчера, 13 июля, «СЭ» сообщал, что новым ключевым акционером красно-синих станет инвестиционная компания «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба. Позднее в ЦСКА подтвердили, что у команды появится новый стратегический партнер.
«Правда, что у ЦСКА новый акционер? В процессе. Мы потом расскажем. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций. В ближайшее время мы сообщим подробности. Это не совсем то, что у «Динамо», — сказал Бабаев.
По данным «СЭ», «Тринфико» заменит собой нынешнего ключевого акционера ЦСКА — компанию «ВЭБ», которая с недавних пор находится под санкциями.
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|15.07
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|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|
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