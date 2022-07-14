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Бабаев о смене владельца ЦСКА: «В процессе. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций»

Бабаев ответил на вопрос о смене владельца ЦСКА
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Бабаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о смене владельца клуба.

Вчера, 13 июля, «СЭ» сообщал, что новым ключевым акционером красно-синих станет инвестиционная компания «Тринфико», которая будет владеть 77 процентами акций клуба. Позднее в ЦСКА подтвердили, что у команды появится новый стратегический партнер.

«Правда, что у ЦСКА новый акционер? В процессе. Мы потом расскажем. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций. В ближайшее время мы сообщим подробности. Это не совсем то, что у «Динамо», — сказал Бабаев.

По данным «СЭ», «Тринфико» заменит собой нынешнего ключевого акционера ЦСКА — компанию «ВЭБ», которая с недавних пор находится под санкциями.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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