Скаут «Динамо» Крамер станет руководителем спортивного направления «Крыльев Советов»

Скаут московского «Динамо» Михаил Крамер станет руководителем спортивного направления «Крыльев Советов», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Крамер стал селекционером «Динамо» в 2018 году. До этого 36-летний специалист работал в «Волгаре». В январе 2018 года Крамер покинул клуб из Астрахани, который находился в стадии перезагрузки из-за сокращения финансирования.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли 8-е место в чемпионате России с 41 очком в 30 матчах.

В первом туре нового сезона РПЛ «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 16 июля, начало — в 17.30 (мск).