Скаут «Динамо» Крамер станет руководителем спортивного направления «Крыльев Советов»
Скаут московского «Динамо» Михаил Крамер станет руководителем спортивного направления «Крыльев Советов», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Крамер стал селекционером «Динамо» в 2018 году. До этого 36-летний специалист работал в «Волгаре». В январе 2018 года Крамер покинул клуб из Астрахани, который находился в стадии перезагрузки из-за сокращения финансирования.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли 8-е место в чемпионате России с 41 очком в 30 матчах.
В первом туре нового сезона РПЛ «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 16 июля, начало — в 17.30 (мск).
Положение команд
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Хоккей
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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