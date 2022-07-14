Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:17

Скаут «Динамо» Крамер станет руководителем спортивного направления «Крыльев Советов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Скаут московского «Динамо» Михаил Крамер станет руководителем спортивного направления «Крыльев Советов», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Крамер стал селекционером «Динамо» в 2018 году. До этого 36-летний специалист работал в «Волгаре». В январе 2018 года Крамер покинул клуб из Астрахани, который находился в стадии перезагрузки из-за сокращения финансирования.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли 8-е место в чемпионате России с 41 очком в 30 матчах.

В первом туре нового сезона РПЛ «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 16 июля, начало — в 17.30 (мск).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4755353-skaut-dinamo-kramer-vozglavil-sportivnoe-napravlenie-krylev-sovetov.html
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания
Агаларова рвут на части «Ахмат» и «Маритиму», за Роналду предложили 300 млн евро, спартаковец Крал – в «Шальке». Главные трансферы и слухи РПЛ на 14 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Бабаев: «Мне нравится реформированный Кубок России»
Бабаев о смене владельца ЦСКА: «В процессе. Ведется определенный процесс по выходу из-под санкций»
Главный тренер «Шальке»: «Я доволен, что мы подписали Крала. Он должен будет управлять игрой команды»
Президент «Урала»: «Дзюба не будет играть в первой лиге»
Артем Дзюба продолжает тренироваться вместе с «Рубином»
В «Шальке» заявили, что Крал идеально подходит команде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев: «Мне нравится реформированный Кубок России»

Кечинов о приостановлении контракта Крала: «Было видно, что он не останется в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости