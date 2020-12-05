Азмун: «Три очка важнее, чем большое количество голов»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями от разгрома «Тамбова» в 17-м туре Тинькофф-РПЛ. Петербуржцы выиграли 5:1, иранский форвард оформил хет-трик.

— Я выполняю свою работу, — приводит официальный сайт «Зенита» Азмуна. — Слава богу, сегодня все получилось, поэтому буду и дальше ее выполнять!

— Важный тренд этого года — то, что «Урал» стал значительно меньше пропускать по сравнению с прошлым сезоном. Тем не менее, «Зенит» положил в ворота соперника пять голов. С чем связана такая результативность?

— Для нас три очка важнее, чем большое количество голов. Сегодня мы выполняли установку тренера, и у нас все получилось.

— Перед игрой в Бельгии вы пропустили довольно много матчей. Впереди — три матча. С какими эмоциями ждете игру против «Боруссии»? Она ничего нет решает, но видно, что вы голодны до голов.

— Этот месяц был очень трудным для меня — было нелегко пропустить все эти матчи и не играть. Потихонечку набираю форму. Работа форварда — забивать голы, буду стараться продолжать в том же духе и не подводить команду.