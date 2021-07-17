Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком матча за Суперкубок России против «Локомотива». Встреча прошла 17 июля в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургского клуба.

Иранский форвард на 57-й минуте реализовал выход один на один, забив второй мяч сине-бело-голубых.

«Зенит» в шестой раз выигрывает Суперкубок в своей истории. До этого сине-бело-голубые брали трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.