Семак рассказал о вратарской проблеме в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вратарская линия команды требует усиления.
«Мы понимаем, что у нас есть недокомплект на вратарскую позицию. Мы работаем над этим», — сказал Семак.
В межсезонье голкипер Андрей Лунев не договорился о новом контракте с «Зенитом» и ушел в немецкий «Байер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю