Николич ничего не знаете об интересе «Локомотива» к Жиркову
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал информацию о том, что его клуб интересуется полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым.
«У меня нет информации о том, что «Локомотив» интересуется Жирковым. По крайней мере, я об этом не слышал», — сказал Николич.
В матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю