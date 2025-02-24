Мусагалиев — о Промесе: «Он — легенда «Спартака», человек, который в новейшей истории, действительно, очень много принес для клуба»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» оценил возможное возвращение Квинси Промеса в московской клуб.

«Я не знаю, насколько хорош сейчас Квинси, не знаю, в какой он форме. Когда он был в клубе, он, действительно, делал разницу на поле, в раздевалке, в плане болельщиков — везде Квинси делал «Спартак» лучше. Сколько побед он принес... Этот человек для нашей команды — это всегда здорово. Как минимум встретить его надо. Можно ли назвать его легендой клуба? Да. Это человек, который в новейшей истории, действительно, очень много принес для московского «Спартака», — сказал Мусагалиев.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

На родине футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас футболист выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед»

Дарик Агаларов