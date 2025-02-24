Егоров считает российских арбитров подготовленными лучше иностранных

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал идею председателя судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павла Каманцева о возможном приглашении иностранных судей работать на матчи РПЛ.

«А там что, арбитры есть? Вряд ли. Это очередной непонятный спич. Мы уже не знаем, куда нам метаться — Саудовская Аравия, из Бангладеш можно попросить. А для матчей сборной мы, наверное, будем арбитров из Кубы приглашать. Наши арбитры готовы в тысячу раз лучше, чем в Саудовской Аравии. Нужна поддержка. Нужен кнут и пряник, а у нас только критика — больше нет ничего», — цитирует Егорова Metaratings.ru.