Семин высказался против работы иностранных судей на матчах РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оценил предложение председателя судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павла Каманцева о работе иностранных арбитров на матчах РПЛ.

«Наверное, хотят какую-то конкуренцию составить. Мне думается, что это не лучший путь для нашего развития. Конкуренцию надо составить из наших молодых арбитров, не бояться вводить новых судей», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Ранее Каманцев сообщал, что молодые российские арбитры также получат возможность работать на международных соревнованиях.