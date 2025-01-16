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Ашветия считает, что в прошлом сезоне «Ростов» был лучше

Камила Абдурахманова
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Экс-нападающий «Ростова» Михаил Ашветия оценил выступление дончан в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ростов» в этом году выступает не очень хорошо. По моим ощущениям, в прошлом сезоне «Ростов» был лучше. Видимо, внутри что-то не так. Возможно, дело в финансах. Карпин — хороший тренер, один из лучших в России, но у «Ростова» в последнее время мало что получается. Надеюсь, скоро ситуация наладится.

Многие списывают неудачи команды на то, что Карпин работает в двух местах, но я не думаю, что это так. Сборная сейчас собирается очень редко, так что это не мешает клубу. Сейчас в «Ростове» происходит перестройка, в следующем году команда будет играть лучше», — сказал Ашветия Metaratings.ru.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. В первом матче после зимней паузы, запланированном на начало марта, «Ростов» сыграет дома с московским «Динамо».

Источник: Metaratings.ru
Михаил Ашветия
РПЛ
ФК Ростов
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7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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