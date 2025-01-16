Марио Фернандес заявил, что хочет продолжить карьеру

Экс-футболист ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес рассказал о желании продолжить профессиональную футбольную карьеру.

«Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго — одному богу известно. Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

С 2023 по 2024 год бывший игрок сборной России представлял цвета сине-бело-голубых. В июле прошлого года Фернандес получил статус свободного агента.