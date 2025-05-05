Тарасов о чемпионстве «Локомотива»: «Это история, рад быть ее частью»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о чемпионстве железнодорожников.

«Помню этот день! Уже вижу и в новостях, и присылают фотографии разные. В этот день только положительные воспоминания. Это история, и я рад быть ее частью», — сказал Тарасов «СЭ».

5 мая 2018 года «Локомотив» обыграл «Зенит» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России (1:0) и третий раз в своей истории завоевал чемпионство.