Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Операция Северного округа с нами не была согласована. Нам доложили, что женщин, детей и стариков отпустили», — сказал Хачатурянц.

Полиция после игры начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.

Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке матча.

(Антон Иванов)