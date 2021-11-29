По окончании матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2). были задержаны 408 человек.

Ранее сообщалось, что после завершения игр полицейские начали задерживать фанатов ЦСКА. Перед этим им пришлось провести на трибунах более часа. Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что операция правоохранительных органов не была согласована с ними.

Также опубликовано официальное завление РПЛ.

«Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на ВЭБ Арене меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей, — говорится в заявлении. — С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом».

Кроме того, ситуацию прокомментировали и в ЦСКА.

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему», — заявили в клубе.

Также ЦСКА пообещал всем задержанным бесплатную юридиескую консультацию.