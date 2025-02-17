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Юсупов — о диете Карпина: «Это запрет из серии: вышел с базы — и ешь что хочешь»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал, почему отказался от перехода в «Витесс», который на тот момент тренировал Леонид Слуцкий.

— Слуцкий звал тебя в «Витесс». Как можно было отказаться?

— В то время все навалилось: аренда в «Ростов», который после Кучука возглавил Карпин, «кресты», возвращение в «Зенит». В итоге я полетел на сборы, но «Зениту» я уже был не нужен. И в этот момент меня позвал Слуцкий, а потом и Карпин. Если отмотать время назад, сейчас бы, наверное, поехал в Голландию. Классный опыт: пожить в Европе, поездить на велосипедах, поиграть против «Аякса», ПСВ. Но тогда нужно было быстро решать — срываться в другую страну и лигу, не зная языка... Вот и отказался. Сказал Слуцкому: «Здесь худо-бедно все знаю — родные рядом». Он ответил: «Так и будешь худо-бедно».

— И ты выбрал «Ростов». Быстро привык к диетическим требованиям Карпина?

— У меня с весом вообще не было проблем: если и набираю, быстро скидываю.

— Но сахар и сладкое в команде запрещены.

— Это запрет из серии: выходишь за территорию базы — и ешь что хочешь. При этом Карпин пытался до всех достучаться. Говорил: «Вы свои машины 80-м бензином заправляете или 98-м?» Вот с организмом то же самое — должно быть качественное топливо. Если у кого-то был лишний вес, Валерий Георгиевич, конечно, предъявлял.

Станислав Черчесов и&nbsp;Артур Юсупов.«Когда ушел из «Динамо», мы с Черчесовым первое время даже не здоровались...» Откровенное интервью Юсупова
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Артур Юсупов
Валерий Карпин
ФК Витесс
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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