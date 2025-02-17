Юсупов — о диете Карпина: «Это запрет из серии: вышел с базы — и ешь что хочешь»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал, почему отказался от перехода в «Витесс», который на тот момент тренировал Леонид Слуцкий.

— Слуцкий звал тебя в «Витесс». Как можно было отказаться?

— В то время все навалилось: аренда в «Ростов», который после Кучука возглавил Карпин, «кресты», возвращение в «Зенит». В итоге я полетел на сборы, но «Зениту» я уже был не нужен. И в этот момент меня позвал Слуцкий, а потом и Карпин. Если отмотать время назад, сейчас бы, наверное, поехал в Голландию. Классный опыт: пожить в Европе, поездить на велосипедах, поиграть против «Аякса», ПСВ. Но тогда нужно было быстро решать — срываться в другую страну и лигу, не зная языка... Вот и отказался. Сказал Слуцкому: «Здесь худо-бедно все знаю — родные рядом». Он ответил: «Так и будешь худо-бедно».

— И ты выбрал «Ростов». Быстро привык к диетическим требованиям Карпина?

— У меня с весом вообще не было проблем: если и набираю, быстро скидываю.

— Но сахар и сладкое в команде запрещены.

— Это запрет из серии: выходишь за территорию базы — и ешь что хочешь. При этом Карпин пытался до всех достучаться. Говорил: «Вы свои машины 80-м бензином заправляете или 98-м?» Вот с организмом то же самое — должно быть качественное топливо. Если у кого-то был лишний вес, Валерий Георгиевич, конечно, предъявлял.