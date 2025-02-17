Юсупов — о деньгах: «Если сейчас тратить, как во времена «Зенита», долго не протяну»
Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал о том, чем планирует заняться после завершения карьеры.
19 января Юсупов сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.
— Четыре года в «Сочи» — твое лучшее время со времен «Динамо»?
— Сто процентов! Первые два года — просто сказочные. В такие моменты даже не задумываешься о деньгах, просто получаешь удовольствие от футбола. Я приехал на минимальный контракт — мне вообще все равно было. Я кайфовал от тренировок, коллектива... От города в конце концов: в Сочи многие в отпуск приезжают, чтобы отдохнуть, а ты там живешь и работаешь — играешь в футбол.
— Три года назад ты говорил в «Разговоре по пятницам»: «Закончу с футболом — встану на горные лыжи». Откуда такая тяга к экстриму?
— Да тяги нет — просто всегда нравилось, как со стороны выглядит. Думал: как-нибудь попробую. Так что, когда в интервью меня спросили про лыжи, я и ответил: «После карьеры начну». Но пока так и не встал. Вот недавно в Сочи как раз летал — там была возможность. Но как-то не решился. Отложил.
— Александр Кержаков потерял целое состояние, вложившись в нефтеперерабатывающий завод. Денисов, наоборот, еще в «Анжи» зарабатывал на недвижимости, как в футболе. Твои накопления за всю карьеру позволяют больше не работать?
— Если брать две эти истории, то я где-то посередине: есть сбережения, есть недвижимость. А по поводу «не работать» — все зависит от уровня жизни. Если тратить, как во времена «Зенита», то, конечно, долго не протяну: расходы всегда растут вместе с доходами. Но для размеренной жизни мне надо не так уж много: [оплатить] еду, свет, газ. В общем, хватит, дай бог.
Хотя сидеть без дела в планах точно нет. В ближайшее время определюсь — допускаю, что поиграю в медиалиге. Плюс хочется еще во что-нибудь вложиться, тем более варианты есть, но не чтобы тратить, а чтобы помогать другим. По молодости об этом не задумываешься, но сейчас понимаешь: есть вещи поважнее гулянок. К ним-то меня уже не тянет.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1