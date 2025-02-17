Юсупов — о деньгах: «Если сейчас тратить, как во времена «Зенита», долго не протяну»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал о том, чем планирует заняться после завершения карьеры.

19 января Юсупов сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.

— Четыре года в «Сочи» — твое лучшее время со времен «Динамо»?

— Сто процентов! Первые два года — просто сказочные. В такие моменты даже не задумываешься о деньгах, просто получаешь удовольствие от футбола. Я приехал на минимальный контракт — мне вообще все равно было. Я кайфовал от тренировок, коллектива... От города в конце концов: в Сочи многие в отпуск приезжают, чтобы отдохнуть, а ты там живешь и работаешь — играешь в футбол.

— Три года назад ты говорил в «Разговоре по пятницам»: «Закончу с футболом — встану на горные лыжи». Откуда такая тяга к экстриму?

— Да тяги нет — просто всегда нравилось, как со стороны выглядит. Думал: как-нибудь попробую. Так что, когда в интервью меня спросили про лыжи, я и ответил: «После карьеры начну». Но пока так и не встал. Вот недавно в Сочи как раз летал — там была возможность. Но как-то не решился. Отложил.

— Александр Кержаков потерял целое состояние, вложившись в нефтеперерабатывающий завод. Денисов, наоборот, еще в «Анжи» зарабатывал на недвижимости, как в футболе. Твои накопления за всю карьеру позволяют больше не работать?

— Если брать две эти истории, то я где-то посередине: есть сбережения, есть недвижимость. А по поводу «не работать» — все зависит от уровня жизни. Если тратить, как во времена «Зенита», то, конечно, долго не протяну: расходы всегда растут вместе с доходами. Но для размеренной жизни мне надо не так уж много: [оплатить] еду, свет, газ. В общем, хватит, дай бог.

Хотя сидеть без дела в планах точно нет. В ближайшее время определюсь — допускаю, что поиграю в медиалиге. Плюс хочется еще во что-нибудь вложиться, тем более варианты есть, но не чтобы тратить, а чтобы помогать другим. По молодости об этом не задумываешься, но сейчас понимаешь: есть вещи поважнее гулянок. К ним-то меня уже не тянет.