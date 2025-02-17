РФС активировал опцию продления контракта Мажича

По информации «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) активировал опцию продления контракта на год с главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС готов продолжить сотрудничество с Мажичем, в случае если серб согласится скорректировать некоторые методы своей работы.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.