Артига — о лидерах «Химок»: «Я привык работать с такими игроками, как Хави и Иньеста, поэтому у меня нет проблем»

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что у него нет проблем во взаимодействии с лидерами команды.

«Понимаю, что у нас есть игроки с большим опытом на поле, но для меня это не является чем-то экстраординарным. Я уже привык работать с такими игроками, как Хави и Иньеста в «Барселоне», поэтому у меня нет никаких проблем с раздевалкой», — цитирует Артигу Legalbet.

После 3 туров «Химки» с 4 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. 9 августа команда Артиги на выезде сыграет против «Пари НН» в четвертом туре.