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Сегодня, 09:45

В «Химках» рассказали о переговорах с Джикией и Дзюбой: «Коммуникация была, но нет конкретики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов прокомментировал возможные переходы в команду экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии и бывшего форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты. Джикия — опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи. По Артему ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики», — цитирует Мамедова Legalbet.

Джикия и Дзюба летом стали свободными агентами после истечения контрактов со «Спартаком» и «Локомотивом» соответственно.

После 3 туров «Химки» с 4 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. 9 августа команда Франка Артиги на выезде сыграет против «Пари НН» в четвертом туре.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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Бителло

Динамо

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