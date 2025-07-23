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23 июля 2025, 12:57

Мовсесьян: «Изначально я Медину забраковал»

Павел Лопатко
Хесус Мануэль Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о том, как осуществлялся переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

«Изначально я Медину забраковал. Он не обладал, как нам казалось, нужными для борьбы за золото качествами: мощью, скоростью. Но потом взглянул на игрока с позиции тренера и увидел у Хесуса опции, которых у ЦСКА не было: проникающая передача, кросс в штрафную... Так или иначе, все скауты были против его кандидатуры. И не вспомню почему, но на обсуждение позвали Гинера», — цитирует Мовсесьяна Sport24.

По словам экс-спортивного директора, президент ЦСКА Евгений Гинер спросил у него, стоит ли Медина 2 миллионов евро.

«Я ответил: «Если бы мы его покупали, это были бы минимум три с половиной. А мы берем за два. Хесус уже становился чемпионом, и вообще он тот, кто нам нужен. По соотношению «цена — качество» мы в плюсе», — уточнил Мовсесьян.

Медина играл за ЦСКА в 2022-2023 годах. В 45 матчах он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Также 28-летний форвард выступал за парагвайский «Либертад», «Нью-Йорк Сити» и «Спартак».

Источник: Sport24
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Хесус Медина
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Мовсесьян
Евгений Гинер
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1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
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 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Брайан Александр Хиль
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Балтика

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П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

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Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
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 2 1 0
Максим Савельев
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