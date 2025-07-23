Мовсесьян: «Изначально я Медину забраковал»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о том, как осуществлялся переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

«Изначально я Медину забраковал. Он не обладал, как нам казалось, нужными для борьбы за золото качествами: мощью, скоростью. Но потом взглянул на игрока с позиции тренера и увидел у Хесуса опции, которых у ЦСКА не было: проникающая передача, кросс в штрафную... Так или иначе, все скауты были против его кандидатуры. И не вспомню почему, но на обсуждение позвали Гинера», — цитирует Мовсесьяна Sport24.

По словам экс-спортивного директора, президент ЦСКА Евгений Гинер спросил у него, стоит ли Медина 2 миллионов евро.

«Я ответил: «Если бы мы его покупали, это были бы минимум три с половиной. А мы берем за два. Хесус уже становился чемпионом, и вообще он тот, кто нам нужен. По соотношению «цена — качество» мы в плюсе», — уточнил Мовсесьян.

Медина играл за ЦСКА в 2022-2023 годах. В 45 матчах он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Также 28-летний форвард выступал за парагвайский «Либертад», «Нью-Йорк Сити» и «Спартак».