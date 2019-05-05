Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился радостью от чемпионства. Он признался, что не ожидал его после ничьей с "Ахматом" (1:1) в 27-м туре чемпионата России.

– Как себя чувствовали золотым для "Зенита" вечером субботы?

– Безумно счастлив, что все так сложилось. Если честно, изначально думал, что "Локомотив" сыграет в Туле вничью, и титул мы оформим в матче с ЦСКА. Парни сражались с "Ахматом" и в самом конце вырвали ничью: показали характер, создали много моментов. А Тула – реально красавцы, победили "Локо" без шансов.

– Где смотрели встречу "Арсенала" с железнодорожников?

– Забавно получилось: зенитовцы мучились в самолете, когда ждали, чем все закончится в Туле, а я – в поезде.

– Почему там?

– Не ожидал, что станем чемпионами в этом туре, поехал в Москву на день рождения к другу. И по пути посмотрел в прямом эфире две игры – сначала нашу в Грозном, потом тульскую. А уже по приезде на вокзале узнал, что мы взяли золото. (Сергей Егоров)

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