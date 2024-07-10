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Аршавин: «Сказал Джикии, что сильные клубы его не возьмут, а для других у него большая зарплата»

Алина Савинова
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о разговоре с экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией.

Джикия по окончании сезона покинул московский клуб и на данный момент находится без команды.

«Я его встретил и сказал: «Сильные клубы тебя не возьмут, а для других у тебя большая зарплата». Он ответил: «А никто не знает, сколько я хочу», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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