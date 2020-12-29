Аршавин показал архивное фото с Круговым: «Когда он еще верил в Деда Мороза!»
17:53
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин в Instagram опубликовал совместную фотографию с защитником сине-бело-голубых Данилом Круговым.
На снимке Аршвин в форме петербургского клуба ведет за руку маленького Кругового.
«С Кругом, когда он еще верил в Деда Мороза», — подписал фото 39-летний Аршавин.
22-летний Круговой в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 13 матчей, сделав 2 голевые передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.
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