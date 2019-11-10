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«Арсенал» — «Зенит»: почему арбитр не удалил тульского футболиста?

16:57
«Арсенал» — «Зенит». «Арсенал» — «Зенит». «Арсенал» — «Зенит». «Арсенал» — «Зенит». «Арсенал» — «Зенит».
«Арсенал» — «Зенит».
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На 69-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» (0:1) ошибся арбитр Алексей Еськов, не удаливший Сергея Ткачева за серьезное нарушение правил, которое тульский игрок совершил в единоборстве с Юрием Жирковым. Полузащитник хозяев ударил соперника сзади шипами и едва не нанес ему травму.

Трудно сказать, почему судья ограничился желтой карточкой. Возможно, сыграла свою роль позиция рефери — он оказался слишком близко к эпизоду. Не исключено, что Еськов вспомнил эпизод из матча предыдущего тура «Зенит» — ЦСКА (1:1) и учел мнение главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. Тот поддержал арбитра Михаила Вилкова, за схожий фол не удалившего зенитовца Сердара Азмуна. (Александр Бобров)

Арсенал Т — Зенит

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