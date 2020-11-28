Вратарь «Арсенала» Шамов считает, что игроки «Зенита» были не в своей тарелке

Голкипер «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Были видно, что «Зенит» чувствует себя немного не в своей тарелке, — сказал Шамов в интервью «СЭ». — Наверное, сказывается плотный график. Но мы на это не смотрели, отталкивались от своей игры. У нас была пара-тройка моментов, где мы могли забивать. Если бы получилось, довели бы матч до победы.

Нереализованные моменты Дзюбы? Помню только один, там он слабо пробил. Может, не хватило сил. А так, я бы не сказал, что у «Зенита» были супермоменты. (Севастиан Терлецкий)