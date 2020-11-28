Вратарь «Арсенала» Шамов считает, что игроки «Зенита» были не в своей тарелке
Голкипер «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0).
— Были видно, что «Зенит» чувствует себя немного не в своей тарелке, — сказал Шамов в интервью «СЭ». — Наверное, сказывается плотный график. Но мы на это не смотрели, отталкивались от своей игры. У нас была пара-тройка моментов, где мы могли забивать. Если бы получилось, довели бы матч до победы.
Нереализованные моменты Дзюбы? Помню только один, там он слабо пробил. Может, не хватило сил. А так, я бы не сказал, что у «Зенита» были супермоменты. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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