"Арсенал" вырвал ничью в матче с "Динамо". Сезон РПЛ-2019/20 стартовал игрой в Туле

"Арсенал" сыграл вничью с "Динамо" в домашнем матче 1-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе бело-голубых отметился хавбек Мигел Кардозу, у туляков отличился защитник Гиа Григалава.

Чемпионат России

Премьер-лига

1-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Москва) - 1:1 (0:1)

Голы: Кардозу, 16 (0:1). Григалава, 84 (1:1).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Костадинов, Лесовой, Банда (Тудорие, 73), Горбатенко, Э.Кангва.

"Динамо" (Москва): Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Плиев, Кардозу (Панченко, 71), Тетте, Юсупов (Соу, 80), Шиманьски, Жоаузинью, Шейдаев (Грулев, 88).

Предупреждения: Кардозу, 41. Плиев, 58. Евгеньев, 61.

Судьи: Лапочкин. Абусуев, Кудрявцев (все - Санкт-Петербург).

12 июля. Тула. Стадион "Арсенал".

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