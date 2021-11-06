Массимо Каррера: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе московского клуба к итальянскому специалисту Паоло Ваноли.

«Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера. Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», — сказал Каррера «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.

Массимо Каррера тренировал «Спартак» с 2016-го по 2018-й. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.