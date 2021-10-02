«Арсенал» — «Химки»: стартовые составы команд
«Арсенал» на своем поле в рамках 10-го тура Тинькофф чемпионата России примет «Химки». Команды обхявили составы на эту встречу.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новсельцев, Степанов, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, К.Кангва, Давиташвили, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Радакович, Бьернстрем, Гулиев, Панченко, Тудорие.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Карпов, Стоинович, Кухарчук, Трошечкин, Камышев, Давидян, Сабович, Долгов, Садыгов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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