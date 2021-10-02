ЦСКА — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд
ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Ахметов, Эджуке, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Щенников, Яковлев, Бохинен.
«Краснодар»: Сафонов, Вильена, Сорокин, Кайо, Рамирес, Крыховяк, Газинский, Сперцян, Классон, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Литвинов, Якимов, Стоцкий, Кривцов, Манелов, Ильин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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