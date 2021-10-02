Дюпин: «Хвича повесил нос после пенальти и перестал вообще играть»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин оценил состояние команды после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1). Казанцы в игре упустили шанс открыть счет — Хвича Кварацхелия не забил пенальти.

«Все все прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее...» — цитирует Дюпина официальный сайт клуба.

Вратарь добавил: «У нас практически все удары в последних играх — из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает. Например, мы разбирали «Нижний Новгород», у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них соответственно нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество. И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там один-лва человека».

Также голкипер сказал о Кварацхелии: «Хвича к примеру сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть. Причина во многих факторах, но которые я назвал — они ключевые».

После 10 матчей чемпионата «Рубин» и «Нижний» набрали по 14 очков. Казанцы потерпели три поражения подряд и выиграли только один раз в пяти турах.