«Арсенал» — «Зенит»: видеотрансляция матча
28 ноября, в субботу, «Арсенал» в Туле проведет с «Зенитом» матч 16-го тура Тинькофф РПЛ. Игра начнется в 14.00 (мск).
«Арсенал» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 31 балл и вторая строчка.
Следить за матчем «Арсенал» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Зенит»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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