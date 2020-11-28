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«Арсенал» — «Зенит»: видеотрансляция матча

13:00
«Арсенал» — «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Арсенал» — «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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28 ноября, в субботу, «Арсенал» в Туле проведет с «Зенитом» матч 16-го тура Тинькофф РПЛ. Игра начнется в 14.00 (мск).

«Арсенал» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 31 балл и вторая строчка.

Следить за матчем «Арсенал» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Зенит»

Арсенал Т — Зенит

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У ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» будет по 32 очка
15.5%
У ЦСКА и «Зенита» будет по 32 очка
2.2%
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