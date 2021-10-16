16 октября в Туле местный «Арсенал» сыграет против «Зенита» в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Арсенал» — «Зенит» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажет в прямом эфире телеканал «Матч Премьер».

«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на 14-й строчке с 9 баллами.