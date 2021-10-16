«Спартак» поздравил Андрея Тихонова с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Андрея Тихонова. 16 октября ему исполнился 51 год.

Андрею Тихонову — 51! ?



Легенда «Спартака» и российского футбола. Восьмикратный чемпион страны. Любимец болельщиков и настоящий капитан.



Андрей Валерьевич, поздравляем Вас с днём рождения, благодарим за все памятные моменты и желаем успехов в тренерской карьере! ??? pic.twitter.com/L75hg37N3m — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021

Тихонов выступал за московский «Спартак» в период с 1992 по 2000 годы. После чего играл за самарские «Крылья Советов» (2000-2004, 2008), «Химки» (2005-2007, 2010) и «Локомотив» из Астаны (2009). Также на счету Андрея 29 матчей за сборную России, в которых он забил 1 гол.

Зимой 2011 года Тихонов вернулся в «Спартак» на должность играющего тренера — был заявлен как игрок и сыграл в матче 1/4 финала Кубка России против «Краснодара». В сентябре того же года состоялся прощальный матч Тихонова в игре против «Крыльев Советов».