«Спартак» поздравил Андрея Тихонова с днем рождения
«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Андрея Тихонова. 16 октября ему исполнился 51 год.
Тихонов выступал за московский «Спартак» в период с 1992 по 2000 годы. После чего играл за самарские «Крылья Советов» (2000-2004, 2008), «Химки» (2005-2007, 2010) и «Локомотив» из Астаны (2009). Также на счету Андрея 29 матчей за сборную России, в которых он забил 1 гол.
Зимой 2011 года Тихонов вернулся в «Спартак» на должность играющего тренера — был заявлен как игрок и сыграл в матче 1/4 финала Кубка России против «Краснодара». В сентябре того же года состоялся прощальный матч Тихонова в игре против «Крыльев Советов».
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